Кабмін пропонує РНБО ввести санкції проти 18 російських юридичних осіб

Кабінет Міністрів пропонує РНБО ввести санкції проти 18 російських юридичних осіб, які забезпечують продовольством збройні сили росії.
Про це йдеться у розпорядженні №767, опублікованому на Урядовому порталі.
Згідно з документом, Кабмін пропонує запровадити санкції проти:
Згідно з документом, Кабмін пропонує запровадити санкції проти:
- АТ "Воєнторг"
- ПАТ "Грязинський харчовий комбінат"
- ВАТ "Консервсушпрод"
- ТОВ "Комбінат з виробництва харчових продуктів "Рускон"
- ТОВ "Консервпаклам"
- ТОВ "Консервпром"
- АТ "Візит"
- ТОВ "Масс Лі"
- ТОВ "Кондитерська фабрика "Перемога"
- ТОВ "ГТП Відродження"
- ТОВ "Промтех-СП"
- ТОВ "Петрохімпласт"
- ТОВ "Сірникова фабрика "Перемога"
- ТОВ "Сірникова фабрика "Енергопак"
- ТОВ "Стаїрс"
- ТОВ "Інтер-трейд-юніон"
- ТОВ "Май-фудс"
- ТОВ "М'ясокомбінат "Дружба народів".
Відповідно, юридичні особи, які виробляють індивідуальні раціони харчування для військ країни-агресора, створюють реальні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету та територіальній цілісності України. Також сприяють терористичній діяльності та призводять до окупації території.
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