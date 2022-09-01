Кабмін пропонує РНБО ввести санкції проти 18 російських юридичних осіб

14:43 31 серпня Київ, Україна

Кабінет Міністрів пропонує РНБО ввести санкції проти 18 російських юридичних осіб, які забезпечують продовольством збройні сили росії.

 
Про це йдеться у розпорядженні №767, опублікованому на Урядовому порталі.

Згідно з документом, Кабмін пропонує запровадити санкції проти:
  • АТ "Воєнторг"
  • ПАТ "Грязинський харчовий комбінат"
  • ВАТ "Консервсушпрод"
  • ТОВ "Комбінат з виробництва харчових продуктів "Рускон"
  • ТОВ "Консервпаклам"
  • ТОВ "Консервпром"
  • АТ "Візит"
  • ТОВ "Масс Лі"
  • ТОВ "Кондитерська фабрика "Перемога"
  • ТОВ "ГТП Відродження"
  • ТОВ "Промтех-СП"
  • ТОВ "Петрохімпласт"
  • ТОВ "Сірникова фабрика "Перемога"
  • ТОВ "Сірникова фабрика "Енергопак"
  • ТОВ "Стаїрс"
  • ТОВ "Інтер-трейд-юніон"
  • ТОВ "Май-фудс"
  • ТОВ "М'ясокомбінат "Дружба народів".
"Для забезпечення дій військ агресора задіяно велику кількість підприємств російської федерації. Зокрема, продовольче забезпечення військ агресора здійснюється з масовим використанням індивідуальних раціонів харчування, які виробляються в кооперації російськими виробниками харчових продуктів (товарів) і містяться практично у всіх фото- та відеоматеріалах про дії окупантів на території України", – доводять санкції в Кабміні.
 
Відповідно, юридичні особи, які виробляють індивідуальні раціони харчування для військ країни-агресора, створюють реальні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету та територіальній цілісності України. Також сприяють терористичній діяльності та призводять до окупації території.