Кабмін пропонує РНБО ввести санкції проти 18 російських юридичних осіб

14:43 31 серпня Київ, Україна

Кабінет Міністрів пропонує РНБО ввести санкції проти 18 російських юридичних осіб, які забезпечують продовольством збройні сили росії.

Про це йдеться у розпорядженні №767, опублікованому на Урядовому порталі.



Згідно з документом, Кабмін пропонує запровадити санкції проти:

АТ "Воєнторг"

ПАТ "Грязинський харчовий комбінат"

ВАТ "Консервсушпрод"

ТОВ "Комбінат з виробництва харчових продуктів "Рускон"

ТОВ "Консервпаклам"

ТОВ "Консервпром"

АТ "Візит"

ТОВ "Масс Лі"

ТОВ "Кондитерська фабрика "Перемога"

ТОВ "ГТП Відродження"

ТОВ "Промтех-СП"

ТОВ "Петрохімпласт"

ТОВ "Сірникова фабрика "Перемога"

ТОВ "Сірникова фабрика "Енергопак"

ТОВ "Стаїрс"

ТОВ "Інтер-трейд-юніон"

ТОВ "Май-фудс"

ТОВ "М'ясокомбінат "Дружба народів".

"Для забезпечення дій військ агресора задіяно велику кількість підприємств російської федерації. Зокрема, продовольче забезпечення військ агресора здійснюється з масовим використанням індивідуальних раціонів харчування, які виробляються в кооперації російськими виробниками харчових продуктів (товарів) і містяться практично у всіх фото- та відеоматеріалах про дії окупантів на території України", – доводять санкції в Кабміні.

Відповідно, юридичні особи, які виробляють індивідуальні раціони харчування для військ країни-агресора, створюють реальні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету та територіальній цілісності України. Також сприяють терористичній діяльності та призводять до окупації території.