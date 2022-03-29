Кабмін Польщі схвалив закон про заборону імпорту російського вугілля

19:42 29 березня Київ, Україна

Уряд Польщі ухвалив законопроєкт , який дозволить запровадити заборону на імпорт російського вугілля, повідомив представник Кабінету Міністрів Петр Мюллер. Документ блокує імпорт вугілля на рівні країни.

"Ми більше не хочемо, щоб цей імпорт був можливий, хоча ми розуміємо, що існує ризик, пов'язаний з тим фактом, що Європейський Союз досі не схвалив такі дії", - повідомив речник уряду журналістам у Варшаві.

Польський уряд розуміє, що це може призвести до законодавчих проблем, але Варшава не може більше чекати, сказав Петр Мюллер.



Польща є однією з небагатьох країн Європи, яка зберігає вугільну промисловість. У загальному балансі електрогенерації Польщі вугілля становить близько 78%. Раніше Євросоюз наполягав на скороченні Польщею використання вугілля, зокрема, із шахти Турів.

ЄС обрав стратегію поступового зниження залежності від російського газу, тоді як минулого тижня Німеччина оголосила, що припинить купувати російську нафту наприкінці цього року і припинить постачання російського газу у 2024 році.