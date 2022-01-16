Кабмін переходить на дистанційну роботу

2 вересня було прийнято рішення про зміну регламенту роботи Кабінету міністрів України. Як повідомив Олег Немчінов, на весь період карантину міністри працюватимуть дистанційно та вестимуть онлайн-засідання. У такий же режим перейдуть і деякі урядові комітети.
За словами Немчинова, раніше уряд уже передбачив можливість для окремих міністрів брати участь в засіданні дистанційно.
Крім того, на період карантину в режим онлайн засідань переведуть роботу урядових комітетів, які є постійними органами для узгодження проєктів документів, які виносяться на засідання Кабміну.
Як повідомлялося, Кабмін пообіцяв бізнесу не вводити жорсткий карантин, який буде супроводжуватися зупинкою роботи транспорту, торгівлі та промислових підприємств.
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