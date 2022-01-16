Кабмін переходить на дистанційну роботу

2 вересня було прийнято рішення про зміну регламенту роботи Кабінету міністрів України. Як повідомив Олег Немчінов, на весь період карантину міністри працюватимуть дистанційно та вестимуть онлайн-засідання. У такий же режим перейдуть і деякі урядові комітети.

За словами Немчинова, раніше уряд уже передбачив можливість для окремих міністрів брати участь в засіданні дистанційно.

"Тепер ми розширюємо цю норму регламенту, що дозволить нам взагалі проводити засідання в онлайні", - зазначив Немчинов.

Крім того, на період карантину в режим онлайн засідань переведуть роботу урядових комітетів, які є постійними органами для узгодження проєктів документів, які виносяться на засідання Кабміну.

Як повідомлялося, Кабмін пообіцяв бізнесу не вводити жорсткий карантин, який буде супроводжуватися зупинкою роботи транспорту, торгівлі та промислових підприємств.