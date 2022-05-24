Кабмін схвалив Стратегію економічного розвитку Донбасу

15:49 18 серпня Киев, Украина

На засіданні Кабміну 18 серпня була схвалена Стратегія економічного розвитку Донбасу на період до 2030 року.



Передбачається створення трьох типів моделей територій пріоритетного розвитку, впровадження нових інструментів захисту інвестицій, створення системи страхування від військових і політичних ризиків, закріплення незмінності умов оподаткування господарської діяльності інвесторів, усунення надмірного регулювання господарської діяльності, ініціювання створення Фонду консорціумного фінансування і т.п.



Також передбачені заходи з підтримки виробництва продукції з високою доданою вартістю і формування технологічних ланцюжків переробних виробництв, стимулювання розвитку нових високотехнологічних виробництв, сприяння залученню інвестицій через зменшення частки державної та комунальної власності, розвиток агропромислового комплексу перш за все для формування сегмента тваринництва, зрошувального землеробства і т.п.



У напрямку розвитку критичної інфраструктури і логістики визначено створення транспортно-логістичних кластерів і базових логістичних центрів, модернізація залізничної магістралі та її інфраструктури, впровадження інноваційних технологій та інформаційних систем, відновлення енергетичної та газопостачальної інфраструктури і т.п.



Формування регіонального ринку праці буде забезпечено шляхом реалізації програм перепідготовки та підвищення рівня кваліфікації фахівців відповідно до потреб ринку праці, підтримки переміщених установ вищої освіти, а також проведення заходів освітньої та інформаційно-консультаційної спрямованості для суб'єктів малого та середнього підприємництва.



У напрямку налагодження комунікацій в умовах гібридної війни Російської Федерації проти України передбачаються заходи щодо популяризації привабливого інвестиційного іміджу Донецької і Луганської областей, залучення потенціалу економічної дипломатії для просування товарів і послуг Донецької і Луганської областей на міжнародні ринки, а також розширення механізмів залучення соціально відповідального бізнесу.