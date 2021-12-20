Кабмін: схвалена реформа шкільного харчування

16:00 05 серпень Київ, Україна

На засіданні уряду затверджено план реформування системи харчування в школах. Учнів чекає нове меню і модернізовані столові. Заходи, які зобов'язані реалізувати міністерства і відомства, розписані до 2023 року.

Згідно з документом, в 2020 році, планується затвердити норми і порядок організації харчування учнів у закладах освіти, санітарний регламент для установ загальної середньої освіти та розробити примірні двотижневі меню з урахуванням використання сезонних продуктів.



У вересні 2020 року Мінекономіки, Мінохоронздоров'я, Госпродпотребслужба повинні затвердити гігієнічні вимоги до харчоблоку установ загальної середньої освіти.



Протягом 2020-2023 років планується забезпечити модернізацію харчоблоків в закладах загальної середньої освіти.



Згідно з планом, МОН, МОЗ, Мінекономіки та місцеві адміністрації повинні сприяти популяризації формування культури харчування і розвитку принципів здорового харчування із залученням інститутів громадянського суспільства.