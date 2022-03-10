Кабмін оприлюднив постанову про продовження карантину

На сайті Кабінету Міністрів опубліковано постанову №956 про продовження карантину, де йдеться про нові рекомендації щодо визначення карантинних зон і для навчальних закладів.
Також в документі оновлено критерії для встановлення "червоних" і інших зон карантину.
Крім того, є і рекомендації по роботі кафе і ресторанів: "Робота після 22 і до 7 години суб'єктів господарювання з надання послуг громадського харчування без організації дозвілля (ресторанів, кафе, барів, закусочних, їдалень, кафетеріїв, буфетів і т.п.), крім діяльності з надання послуг громадського харчування зі здійсненням адресного доставлення замовлень на виніс".
Визначаються і умови проведення масових заходів.
При цьому Державній службі з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів доручається посилити контроль за дотриманням карантинних обмежень та інше.
Нагадаємо, 13 жовтня уряд продовжив адаптивний карантин до кінця року.
Крім того, є і рекомендації по роботі кафе і ресторанів: "Робота після 22 і до 7 години суб'єктів господарювання з надання послуг громадського харчування без організації дозвілля (ресторанів, кафе, барів, закусочних, їдалень, кафетеріїв, буфетів і т.п.), крім діяльності з надання послуг громадського харчування зі здійсненням адресного доставлення замовлень на виніс".
Визначаються і умови проведення масових заходів.
При цьому Державній службі з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів доручається посилити контроль за дотриманням карантинних обмежень та інше.
Нагадаємо, 13 жовтня уряд продовжив адаптивний карантин до кінця року.
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