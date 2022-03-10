Кабмін оприлюднив постанову про продовження карантину

17:33 14 жовтень Київ, Україна

На сайті Кабінету Міністрів опубліковано постанову №956 про продовження карантину, де йдеться про нові рекомендації щодо визначення карантинних зон і для навчальних закладів.

"Рекомендувати установам загальної середньої освіти встановити з 15 до 30 жовтня 2020 канікули, в наступний період - можливий перехід на дистанційне і змішане навчання з урахуванням епідемічної ситуації, а закладам професійної (професійно-технічної) освіти, професійної передвищої та вищої освіти перейти з 15 жовтня по 15 листопада 2020 на дистанційну форму навчання з рекомендованим виїздом студентів з гуртожитків (крім сиріт, осіб, позбавлених батьківського піклування, здобувачів освіти з тимчасово окупованих територій в Донецькій і Луганській областях, Автономної Республіки Крим і м. Севастополя, регіонів з "червоним" рівнем епідемічної небезпеки, іноземних громадян та осіб без громадянства, здобувачів освіти, які суміщають навчання з роботою)", - йдеться в тексті постанови.

Також в документі оновлено критерії для встановлення "червоних" і інших зон карантину.



Крім того, є і рекомендації по роботі кафе і ресторанів: "Робота після 22 і до 7 години суб'єктів господарювання з надання послуг громадського харчування без організації дозвілля (ресторанів, кафе, барів, закусочних, їдалень, кафетеріїв, буфетів і т.п.), крім діяльності з надання послуг громадського харчування зі здійсненням адресного доставлення замовлень на виніс".



Визначаються і умови проведення масових заходів.



При цьому Державній службі з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів доручається посилити контроль за дотриманням карантинних обмежень та інше.



Нагадаємо, 13 жовтня уряд продовжив адаптивний карантин до кінця року.