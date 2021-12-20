Кабмін призначив заступника міністра економіки - ним став Олександр Грибан

13:33 14 грудень Київ, Україна

Кабінет Міністрів призначив Олександра Грибана на посаду заступника міністра економіки України. Відповідне розпорядження оприлюднено на Урядовому порталі.



«Призначити Грибана Олександра Олександровича заступником міністра економіки України», – йдеться у документі.



Іншим розпорядженням Кабмін тимчасово до призначення в установленому порядку першого заступника голови Державної податкової служби України поклав виконання обов'язків за цією посадою на заступника директора департаменту – начальника відділу управління стягненням боргів та роботи з безгоспним майном департаменту по роботі з податковим боргом цієї служби Владислава Бугасова.



Також сьогодні стало відомо, що уряд звільнив держсекретаря Мінрегіону. У документі йдеться, що Богдана Баласиновича звільнено через отримання негативної оцінки за результатами його службової діяльності у 2021 році. Сам чиновник потрапляв у сімейні скандали.



Напередодні уряд оприлюднив документ про звільнення Гогілашвілі. 13 грудня Кабінет Міністрів звільнив Олександра Гогілашвілі з посади заступника голови Міністерства внутрішніх справ після скандалу. Однак у розпорядженні йдеться про те, що чиновник пішов з посади за власним бажанням.