Кабмін призначив керівника "Укрзалізниці"

Призначено голову правління акціонерного товариства "Українська залізниця", ним став Жмак Володимир Миколайович.
Про це повідомив представник уряду в парламенті Василь Мокан в Facebook.
56-річний Володимир Жмак є членом наглядової ради міжнародного аеропорту "Бориспіль".
До цього працював заступником голови Одеської ОДА (2015-2016 рр.), Займав керівні посади в групі нафтових компаній ТНК-BP (2011-2012 рр.) І був радником президента компанії "Київстар" Ігоря Литовченка (2006-2010 рр.).
Його характеризують як ефективного менеджера, розумного керівника, порядного і чесного фахівця.
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