Кабмін призначив керівника "Укрзалізниці"

15:16 26 серпень Київ, Україна

Призначено голову правління акціонерного товариства "Українська залізниця", ним став Жмак Володимир Миколайович.

Про це повідомив представник уряду в парламенті Василь Мокан в Facebook.

"Кабмін сьогодні на засіданні ухвалив рішення призначити: Жмака Володимира Миколайовича - головою правління акціонерного товариства" Українська залізниця ", - написав Мокан.

56-річний Володимир Жмак є членом наглядової ради міжнародного аеропорту "Бориспіль".

До цього працював заступником голови Одеської ОДА (2015-2016 рр.), Займав керівні посади в групі нафтових компаній ТНК-BP (2011-2012 рр.) І був радником президента компанії "Київстар" Ігоря Литовченка (2006-2010 рр.).



Його характеризують як ефективного менеджера, розумного керівника, порядного і чесного фахівця.