10:24 28 червня Київ, Україна

Кабмін призначив новим гендиректором "Укроборонпрому" Германа Сметаніна, повідомив міністр стратегічної промисловості Олександр Камишин.

"Молодий прогресивний лідер. Пройшов свій шлях до ОПК від інженера до керівника заводів", - написав Камишин.

За словами міністра, перед Сметаніним стоїть три головні завдання:

збільшити виробництво боєприпасів та військової техніки;

побудувати у компанії ефективну антикорупційну інфраструктуру;

трансформувати "Укроборонпром".

Що відомо про Сметаніна?



Здобув професію інженера-конструктора колісно-гусеничних транспортних засобів у Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті. Також освоїв професію менеджера з управління оборонно-промисловим корпусом у Національному технічному університеті України Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського.



Після закінчення університету Герман Сметанін розпочав кар'єру як інженер-конструктор у харківському КБ Морозова. Декілька років він також працював на Львівському бронетанковому заводі, обіймав посаду директора з виробництва на заводі ім. Малишева. У віці 28 років Герман став директором Харківського бронетанкового заводу, а трохи згодом обійняв посаду гендиректора заводу ім. Малишева.



Варто зазначити, що Герману Сметаніну всього 31 рік, однак у нього за плечима вражаючий виробничий досвід у 9 років.

Нагадаємо, вчора Володимир Зеленський звільнив Юрія Гусєва з посади гендиректора "Укроборонпрому", який очолював концерн із 3 грудня 2020 року.