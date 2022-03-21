Кабмін має намір скасувати мораторій на експорт лісу

18:04 22 червня Київ, Україна

У Кабміні висунули на розгляд законопроєкт, який анулює мораторій на експорт необробленої деревини, натомість запропонували ввести сертифікацію цінних порід деревини для боротьби з її нелегальним вивезенням.

Текст законопроєкту опубліковано на сайті Мінекономіки і доступний для обговорення відсьогодні.



У міністерстві нагадали, що тимчасове обмеження експорту необробленої деревини, яке діє з 2015 року, порушує умови Угоди про асоціацію з ЄС. Внаслідок цього Арбітражна група рекомендувала Україні вжити відповідних заходів.



При цьому Мінекономіки відзначає, що окремі суб'єкти ЗЕД ухиляються від встановлених обмежень, експортуючи продукцію під виглядом тієї, яка не вимагає сертифікації.



"Відсутність перевірки походження деревини під час експорту окремих товарних позицій дає можливість легалізації деревини незаконного походження", - зазначено в супровідних матеріалах до законопроєкту.



Для боротьби з такими відхиленнями міністерство пропонує доповнити товарними позиціями перелік лісоматеріалів та виробів з деревини, експорт яких вимагає сертифікації про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, свідчить текст законопроєкту.