Кабмін має намір компенсувати чергові втрати малого бізнесу

12:00 22 березень Київ, Україна

Кабмін разом з Мінфіном, Мінсоцполітики, Мінрегіону займуться розробкою алгоритму компенсаторних виплат підприємцем, чий бізнес постраждав через введення обмежень "червоної" зони.

Про це в Telegram повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.



За словами глави уряду, держава підтримає людей в період жорсткого карантину в регіонах.



"Доручив Мінекономіки спільно з Мінфіном, Мінсоцполітики, Мінрегіону, із залученням органів місцевого самоврядування розробити алгоритм відшкодування втрат людям, які були змушені припинити свою діяльність через введення червоного рівня епідемічної небезпеки в їхньому населеному пункті", - йдеться в повідомленні.