Кабмін максимально спростив процедуру ввезення в Україну безпілотників

20:39 10 жовтня Київ, Україна

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль оголосив про важливий крок у розвитку українського ВПК – уряд спрощує імпорт сировини для виробництва боєприпасів та бойових частин безпілотників.

Про це Шмигаль повідомив на засіданні уряду сьогодні, 10 жовтня.

Шмигаль зазначив, що Україна робить ставку на розвиток українського військово-промислового комплексу, зокрема, на нові конструкторські розробки, технологічність, трансферт технологій, налагодження спільних виробництв із союзниками та партнерами, і для цього максимально спростило ввезення товарів військового призначення та подвійного використання.

"Ми зняли бюрократичні перепони для закупівель українських дронів. Сьогодні окремою постановою спрощуємо імпорт сировини для виробництва боєприпасів та бойових частин БПЛА . Це забезпечить наші потреби та дозволить наростити випуск безпілотників", - сказав прем'єр.