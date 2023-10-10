Кабмін максимально спростив процедуру ввезення в Україну безпілотників

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль оголосив про важливий крок у розвитку українського ВПК – уряд спрощує імпорт сировини для виробництва боєприпасів та бойових частин безпілотників.
Про це Шмигаль повідомив на засіданні уряду сьогодні, 10 жовтня.
Шмигаль зазначив, що Україна робить ставку на розвиток українського військово-промислового комплексу, зокрема, на нові конструкторські розробки, технологічність, трансферт технологій, налагодження спільних виробництв із союзниками та партнерами, і для цього максимально спростило ввезення товарів військового призначення та подвійного використання.
Прем'єр підкреслив, що цього року виробництво дронів зросло в сотню разів, і зростатиме й надалі.
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