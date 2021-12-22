Кабмін хоче вивести "старі" паспорта з обороту

16:51 12 серпень Київ, Україна

Кабмін подав на розгляд ВР законопроект , про поступове виведення з обороту паспортів старого зразка, з наступною заміною на пластикові карти.

"Так, пропонується, що паспорт-книжечка матиме термін дії. Отже, при наступної дати, в якій потрібно вклеїти нове фото - паспорт громадянина України у формі книжечки будуть замінювати на пластикову карту. Нові паспорти видаватимуть тільки у формі пластикових карт ", - написав Гончаренко.

Таким чином, якщо громадянину не виповнилося 25 років - то йому видадуть новий паспорт, замість того, щоб вклеювати туди фотографію по досягненню 25-річного віку.

"Якщо ви встигли вклеїти фотографію в 25-річному віці, то видадуть новий паспорт при досягненні 45-річного віку. Якщо ж ви вклеїли нову фотографію при досягненні 45-річного віку - то ваш паспорт матиме безстрокову дію. Важливо - обмінювати паспорта не потрібно ", - уточнив Гончаренко.

ID-карти ввели в Україні з січня 2016 року - на зміну паперовим паспортом громадянина України зразка 1994 року з вклеєною фотографією. Перевагою таких карт є підвищена безпека - їх майже неможливо підробити.