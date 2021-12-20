Кабмін хоче ввести нові штрафи за продаж ліків без рецепта

18:54 03 серпень Київ, Україна

Для розгляду Верховною Радою, Кабмін подав законопроект про посилення відповідальності за продаж лікарських засобів без рецепта

Текст законопроекту №3948 з'явився на сайті Верховної Ради.



Так, законопроектом передбачається посилення контролю за дотриманням суб'єктами господарювання вимог законодавства щодо якості лікарських засобів в частині посилення адміністративних санкцій за:

продаж лікарських засобів в аптечних закладах без рецепта у заборонених законодавством випадках Так, законопроектом передбачається посилення контролю за дотриманням суб'єктами господарювання вимог законодавства щодо якості лікарських засобів в частині посилення адміністративних санкцій за:продаж лікарських засобів в аптечних закладах без рецепта у заборонених законодавством випадках (штраф від 100 до 500 неоподатковуваних мінімумів громадян);

введення в обіг або реалізацію продукції, що не відповідає вимогам стандартів (штраф від 300 до 800 неоподатковуваних мінімумів громадян);

виконання робіт, надання послуг громадянам-споживачам, що не відповідають вимогам стандартів, норм і правил (штраф від 100 до 500 неоподатковуваних мінімумів громадян);

невиконання законних вимог посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері контролю якості та безпеки лікарських засобів (штраф від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів громадян).

На думку авторів законопроекту, підвищення штрафів сприятиме забезпеченню подальшої гармонізації національної нормативно-правової бази в сфері обігу лікарських засобів з міжнародними та європейським законодавством.