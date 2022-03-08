Кабмін готує для РНБО пакет санкцій проти фіз- і юросіб за фейки і пропаганду російської агресії

14:56 09 червень Київ, Україна

Кабмін готує до розгляду РНБО пакет санкцій щодо 6 фізичних та 10 юридичних осіб, які мають безпосереднє відношення до розповсюдження продукції та інформаційного контенту, спрямованих на виправдання російської агресії.



Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

"Кабінет Міністрів України схвалив і повинен протягом трьох днів внести на розгляд РНБО пропозицію щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) щодо фізичних і юридичних осіб, причетних до розповсюдження продукції та інформаційного контенту, спрямованих на виправдання збройної агресії РФ проти України і тимчасової окупації РФ частини території України, популяризацію і пропаганду діяльності органів окупаційних адміністрацій РФ", - випливає з повідомлення.

Підкреслюється, що санкції пропонується застосувати строком на три роки до 6 фізичних і 10 юридичних осіб, зареєстрованих у восьми країнах світу.



Запропонований пакет санкцій до зазначених осіб передбачає блокування користування майном на території України, унеможливлює здійснення транзиту ресурсів, польотів і перевезень по території України, виведення капіталів за межі території України. Крім того, він зупинить виконання економічних і фінансових зобов'язань, припинить надання телекомунікаційних послуг і заблокує можливість використання телекомунікаційних мереж загального користування, а також унеможливить передачу технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної власності, використання відповідних Інтернет-ресурсів на території України.



"Це рішення спрямоване на захист національних інтересів, національної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності України", - додали в міністерстві.