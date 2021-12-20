Кабінет Міністрів запустив роботу Бюро з економічної безпеки

17:33 25 листопад Київ, Україна

В Україні запустили роботу Бюро з питань економічної безпеки. Опубліковано закон № 1888-IX «Про внесення змін до адміністративного та кримінального законодавства щодо запровадження діяльності Бюро економічної безпеки України» у виданні «Голос України». Документ набрав чинності з дня, що настає за днем його опублікування. Також на урядовому порталі опубліковано відповідне розпорядження уряду.



Закон № 1888-ІХ визначає законодавчу основу створення та втілення окремих завдань незалежного державного правоохоронного органу, який, зокрема, повинен виконувати функції аналітичної оцінки, запобігання, виявлення, припинення, розслідування та розкриття кримінальних правопорушень, які закон відніс до його підслідності.



У Бюро заявляють, що сьогодні, 25 листопада, центральний апарат відомства укомплектований кадрами більш ніж на 30%, а це дозволяє заробити аналітичну та правоохоронну функцію.



Також у БЕБ досі немає свого спеціально обладнаного приміщення. А це може призвести до затягування передачі від податкової поліції, яка втратила функцію розслідування економічних правопорушень, кримінальних проваджень Бюро економбезпеки, заявили в новому відомстві.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України офіційно призначив колишнього голову Державної фіскальної служби Вадима Мельника головою Бюро економічної безпеки. Про це йдеться у розпорядженні уряду від 20 серпня 2021 року №977-р.