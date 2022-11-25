Кабінет Міністрів заборонив експорт паливної деревини

19:14 25 листопада Київ, Україна

25 листопада на засіданні уряду ухвалили рішення про заборону експорту паливної деревини.



Про це заявив прем'єр Денис Шмигаль.

"Це сприятиме накопиченню її в Україні. Адже у багатьох громадах, особливо прифронтових, деревина зараз - основний ресурс для опалення. Атаки росії на енергосистему лише посилюють її стратегічне значення", - пояснив прем'єр.

Він зазначив, що натомість держава працює над збільшенням обсягів поставок з-за кордону трансформаторів та високовольтного обладнання. За його словами, це потрібно для швидкого відновлення української енергетичної мережі.



Шмигаль повідомив, що ЄС запустив ініціативу "Генератори надії", яка допоможе максимально швидко задовольнити попит українських громад на електрогенератори.