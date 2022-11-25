Кабінет Міністрів заборонив експорт паливної деревини

25 листопада на засіданні уряду ухвалили рішення про заборону експорту паливної деревини.
Про це заявив прем'єр Денис Шмигаль.
Про це заявив прем'єр Денис Шмигаль.
Він зазначив, що натомість держава працює над збільшенням обсягів поставок з-за кордону трансформаторів та високовольтного обладнання. За його словами, це потрібно для швидкого відновлення української енергетичної мережі.
Шмигаль повідомив, що ЄС запустив ініціативу "Генератори надії", яка допоможе максимально швидко задовольнити попит українських громад на електрогенератори.
Шмигаль повідомив, що ЄС запустив ініціативу "Генератори надії", яка допоможе максимально швидко задовольнити попит українських громад на електрогенератори.
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