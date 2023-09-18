Кабінет Міністрів України звільнив усіх заступників міністра оборони

16:47 18 вересня Київ, Україна

Сьогодні, 18 вересня, Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про звільнення всіх заступників міністра оборони та державного секретаря оборонного відомства.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі.

Серед звільнених:
  • Володимир Валеріанович Гаврилов, заступник міністра оборони України.
  • Ростислав Теодозійович Замлинський, заступник міністра оборони України.
  • Ганна Василівна Маляр, заступниця міністра оборони України.
  • Денис Олександрович Шарапов, заступник міністра оборони України.
  • Андрій Віталійович Шевченко, заступник міністра оборони України з питань європейської інтеграції.
  • Віталій Олегович Дейнега, заступник міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації.
  • Костянтин Олександрович Ващенко, державний секретар Міністерства оборони України.