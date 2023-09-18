Кабінет Міністрів України звільнив усіх заступників міністра оборони

Сьогодні, 18 вересня, Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про звільнення всіх заступників міністра оборони та державного секретаря оборонного відомства.
Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі.
Серед звільнених:
Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі.
Серед звільнених:
- Володимир Валеріанович Гаврилов, заступник міністра оборони України.
- Ростислав Теодозійович Замлинський, заступник міністра оборони України.
- Ганна Василівна Маляр, заступниця міністра оборони України.
- Денис Олександрович Шарапов, заступник міністра оборони України.
- Андрій Віталійович Шевченко, заступник міністра оборони України з питань європейської інтеграції.
- Віталій Олегович Дейнега, заступник міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації.
- Костянтин Олександрович Ващенко, державний секретар Міністерства оборони України.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі