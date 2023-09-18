Кабінет Міністрів України звільнив усіх заступників міністра оборони

16:47 18 вересня Київ, Україна

Сьогодні, 18 вересня, Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про звільнення всіх заступників міністра оборони та державного секретаря оборонного відомства.



Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі.



Серед звільнених: