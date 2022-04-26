Кабінет Міністрів України підтримав звільнення глави НАБУ

20:18 26 листопада Київ, Україна

На позачерговому засіданні уряду, 26 листопада, Кабінет Міністрів України підтримав звільнення Артема Ситника з посади голови Національного антикорупційного бюро України.



Тепер рішення щодо звільнення глави Тепер рішення щодо звільнення глави НАБУ за Верховною Радою України.

"Збереження незалежності НАБУ - ключова позиція для уряду. Як і приведення всіх положень закону щодо його діяльності відповідно до норм Конституції", - написав прем'єр-міністр в своєму Telegram-каналі.

Він також зазначив, що уряд подасть до Верховної Ради зміни до відповідного закону, які вирішать обидва ці питання.

"Зокрема, пропонуємо встановити повноваження парламенту приймати рішення про звільнення директора Національного бюро з посади за наявності підстав, чітко виписаних в законі. При цьому важливим положенням запропонованого законопроєкту є позиція, що нинішній глава НАБУ продовжує здійснювати свої повноваження до моменту призначення нового керівника", - написав Денис Шмигаль.

Він також підкреслив, що таким чином уряд зміцнює антикорупційну архітектуру і залишається вірним антикорупційній політиці.



Раніше повідомлялося, що Кабмін пропонує наступні зміни до антикорупційного законодавства:



ВРУ приймає рішення про звільнення директора НАБУ;

нинішній керівник НАБУ (Артем Ситник) здійснює повноваження до призначення наступного.