Кабінет Міністрів України підтримав звільнення глави НАБУ

На позачерговому засіданні уряду, 26 листопада, Кабінет Міністрів України підтримав звільнення Артема Ситника з посади голови Національного антикорупційного бюро України.
Тепер рішення щодо звільнення глави НАБУ за Верховною Радою України.
Він також зазначив, що уряд подасть до Верховної Ради зміни до відповідного закону, які вирішать обидва ці питання.
Він також підкреслив, що таким чином уряд зміцнює антикорупційну архітектуру і залишається вірним антикорупційній політиці.
Раніше повідомлялося, що Кабмін пропонує наступні зміни до антикорупційного законодавства:
ВРУ приймає рішення про звільнення директора НАБУ;
нинішній керівник НАБУ (Артем Ситник) здійснює повноваження до призначення наступного.
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