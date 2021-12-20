До закону "Про медіа" повернуться восени

14:12 20 липень Київ, Україна

На прес-конференції для засобів масової інформації Дмитро Разумков повідомив, що розгляд закону про медіа не планувалося на позачерговій сесії, тому до нього повернуться восени цього року.

«На сьогодні він розглядається як проект закону для першого читання. На позачергову сесію його не пропонували. Я думаю він потребує доопрацювання. Те, що він не буде прийнятий в першому читанні в цілому, я думаю, що все в цьому впевнені », - сказав спікер.

За його словами, у Верховній Раді, його розглянуть або ближче до вересня або у вересні.

«Поки рано про це говорити. Всі нардепи будуть слідувати інтересам свободи слова та незалежної журналістики », - додав глава парламенту.

Нагадаємо, комітет Верховної ради з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував парламенту прийняти в першому читанні доопрацьований законопроект «Про медіа» №2693-д і відхилити альтернативний законопроект №2693-2. Такі рішення комітет прийняв більшістю голосів.