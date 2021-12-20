До закону "Про медіа" повернуться восени

На прес-конференції для засобів масової інформації Дмитро Разумков повідомив, що розгляд закону про медіа не планувалося на позачерговій сесії, тому до нього повернуться восени цього року.
За його словами, у Верховній Раді, його розглянуть або ближче до вересня або у вересні.
Нагадаємо, комітет Верховної ради з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував парламенту прийняти в першому читанні доопрацьований законопроект «Про медіа» №2693-д і відхилити альтернативний законопроект №2693-2. Такі рішення комітет прийняв більшістю голосів.
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