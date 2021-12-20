До Верховній раді вийшли незгодні з мовним законопроектом

13:17 17 липень Київ, Україна

Біля стін Верховної Ради мітингують проти поправок Бужанського влаштували бійку з поліцією. Вони вимагали скасування навчання в середніх школах російською мовою з 1 вересня 2020 року і пропонували незгодним відправиться в Ростов.

Під Верховною Радою вранці в п'ятницю, 17 липня, відбулися зіткнення учасників акції протесту проти мовного законопроекту авторства Максима Бужанського з представниками правоохоронних органів.

Зазначено, що протест зібрався через проект закону №2362 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з навчання державною мовою в навчальних закладах", внесений парламентарієм від "Слуги народу" Максимом БУЖАНСЬКЕ.

У разі прийняття цей законопроект скасує перехід російськомовних середніх класів на навчання українською мовою з 1 вересня 2020 року. Замість цього, перехід відбудеться 1 вересня 2023 року.

Законопроект також зменшує масштаб застосування української мови. Замість 80%, як це передбачено зараз, 20% - в 5-8 класах, 40% - в дев'ятому, 60% - в старших класах.

Відомо, що зазначений законопроект Верховна Рада планує розглянути 17 липня.

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь раніше заявив, що мовний законопроект Бужанського звузить сферу застосування української мови в освітньому процесі.