До розслідування військових злочинів Росії в Україні приєдналися ще три країни

07:23 01 червня Київ, Україна

До Спільної слідчої групи (ССГ) з розслідування міжнародних злочинів Росії, створеної Україною, Литвою та Польщею, приєдналися Естонія, Латвія та Словаччина. Тепер до неї входять 6 країн.



Про це повідомляє Офіс Генпрокурора України.



Угоду про приєднання підписали на засіданні, що відбулося в Євроюсті, європейському агентстві, що співпрацює з судовими та поліцейськими органами країн-членів ЄС..



Також учасниками групи є Євроюст та – вперше у своїй історії – Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Хана.

«Це потужний крок нашого міжнародного юридичного фронту – розширення Спільної слідчої групи дасть нам нові можливості та ресурси для досягнення нашої головної мети – притягнення до відповідальності всіх, хто причетний до скоєння жахливих військових злочинів в Україні.. Я вдячна Естонії, Латвії та Словаччині, які за відкриттям національних виробництв вирішили стати також частиною цієї великої команди, яка допоможе встановити справедливість», – заявила Генпрокурор Ірина Венедиктова.

Протягом двох днів у Гаазі РСД провела координаційні засідання, де визначила стратегію та тактику подальших дій. Сторони та учасники обговорили питання безпечного обміну інформацією та доказами.



Також у зустрічі взяли участь комісар ЄС з питань юстиції Дідьє Рейндерс та комісар ЄС із внутрішніх справ Ільва Йохансон.



Євроюст, крім того, має намір надати РСД юридичну, технічну та фінансову підтримку. Про це повідомив президент агенції Ладислав Гамран. Йдеться також про фінансову підтримку роботи слідчих РСД, зокрема фінансуванням їх поїздок, надання перекладачів, переведення документів та всіх доказів на англійську.