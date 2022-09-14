На початок опалювального сезону Україна накопичить менше газу, ніж планувалося - Шмигаль

18:44 14 вересня Київ, Україна

Україна накопичить на початок опалювального сезону менше газу, ніж планувалося.

Визнав прем'єр-міністр Денис Шмигаль на зустрічі із журналістами у середу, 14 вересня, у Києві.



За його словами, у жовтні очікується зростання запасів газу з нинішніх 13,2 млрд. куб. м до 14,5-15 млрд. куб. м. При цьому Кабмін ставив завдання накопичити 19 млрд. куб. м.

"Але з огляду на те, що ситуація змінювалася протягом літа, ведучи непрості дискусії з НАК Нафтогазом... ми підійшли до вересня, отримали гарантії наших партнерів від США та північних країн, що зможемо розраховувати на отримання газу і в 4-му, і в 1-му Це дозволило Міненерго знизити поріг накопичення до 15 млрд кубів" , – сказав він.

Зокрема, зі США досягнуто домовленості про постачання у 4-му кварталі цього року та 1-му кварталі наступного 2 млрд куб.. м газу, а також ведуться переговори з Норвегією та консорціумом країн щодо надання додаткового газу.



Також Шмигаль повідомив, що вугілля вже накопичено 2,2 млн. тонн – це найбільші запаси за останні роки, і вони будуть збільшені до 2,5 млн. тонн, що відповідає максимальній потужності складів.



Крім того, Укрзалізниця та Держлісагентство накопичують запаси дров, ще майже на 1,5 млн. кубометрів, щоб до жовтня вони досягли 7 млн. кубометрів.



Місяць тому в Нафтогазі говорили, що Україні потрібно 8 млрд доларів, щоб досягти поставлених Кабміном показників запасів газу 19 млрд кубометрів.



Влада очікує, що в опалювальному сезоні споживання газу знизиться на 39,7% (на 7,7 млрд куб. м) порівняно з минулим – до 11,7 млрд куб.. м.