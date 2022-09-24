Які наслідки призведуть ракетні удари Росії по дамбах, - розвідка Британії.

Війська Росії намагаються перешкодити настанню ЗСУ по річках Інгулець і Сіверський Донець. Проте ракетні удари по дамбах не дали бажаного результату. Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії.
Як йдеться у зведенні британської розвідки, 21 і 22 вересня рф завдала удару по греблі в Печеніги на річці Сіверський Донець, застосувавши балістичні ракети малої дальності або аналогічну зброю. Це сталося після удару по Карачунівській греблі під Кривим Рогом у центральній Україні 15 вересня 2022 року.
Повідомляється, що українські сили просуваються далі вниз обома річками.
Раніше повідомлялося, що російські війська б'ють по греблі Печенізького водосховища поблизу Харкова.
Нагадаємо, війська Росії пошкодили гідротехнічні споруди в Кривому Розі, кілька районів міста залишилися без води.
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