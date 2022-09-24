Які наслідки призведуть ракетні удари Росії по дамбах, - розвідка Британії.

11:48 24 вересня Київ, Україна

Війська Росії намагаються перешкодити настанню ЗСУ по річках Інгулець і Сіверський Донець. Проте ракетні удари по дамбах не дали бажаного результату. Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії.

Як йдеться у зведенні британської розвідки, 21 і 22 вересня рф завдала удару по греблі в Печеніги на річці Сіверський Донець, застосувавши балістичні ракети малої дальності або аналогічну зброю. Це сталося після удару по Карачунівській греблі під Кривим Рогом у центральній Україні 15 вересня 2022 року.

Повідомляється, що українські сили просуваються далі вниз обома річками.

"У міру того, як російські командири все більше стурбовані своїми оперативними невдачами, вони, ймовірно, намагаються завдати ударів по шлюзових воротах гребель, щоб затопити розташування українських військових. Малоймовірно, що атаки завдали значної шкоди українським операціям через велику відстань між пошкодженими греблями та зонами бойових дій", - йдеться у повідомленні Міноборони Британії.

Раніше повідомлялося, що російські війська б'ють по греблі Печенізького водосховища поблизу Харкова.

Нагадаємо, війська Росії пошкодили гідротехнічні споруди в Кривому Розі, кілька районів міста залишилися без води.