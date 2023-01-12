Через вибухи в Енгельсі росія розосередила свої літаки, але все ще здатна завдавати ударів - Ігнат

16:53 12 січня Київ, Україна

Після серії вибухів, що сталися на авіабазі військово-космічних сил росії в Енгельсі Саратовської області, російське командування розосередило свою авіацію, проте зберігає здатність атакувати цілі на території України.



Про це в ефірі телемарафону на Громадському повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Місце базування літаків стратегічної авіації має велике значення. Утім, вони розосередилися на певних аеродромах (після вибухів на аеродромі Енгельс - ред.), а таких аеродромів у них трохи в росії - тут має бути відповідна злітно-посадкова смуга, забезпечення".. великі літаки, вони вимагають певної уваги наземних служб, тож це створило певні проблеми окупантам саме у цьому забезпеченні", - зазначив чиновник.

За його словами, водночас у росії достатньо і Ту-95, і Ту-160 для того, щоб проводити й надалі свій повітряний терор проти України та атакувати критичну інфраструктуру.

"Зрештою, зміна аеродромів, розосередження не сильно вплине на те, що ударів буде менше. Вони з різних аеродромів можуть злетіти в точку, звідки запускатимуть ракети, тому розслаблятися не потрібно. Але можуть запускати ракети з будь-якої точки, вони далеко летять, б'ють точно. І Волгодонськ, район Каспію може використовуватися ними й надалі”, - пояснив Юрій Ігнат.

Представник Повітряних сил вважає, що росія має труднощі у виробництві нових ракет.

"Є приємні факти, що тільки-но випущені з конвеєра деякі падають на голови росіян, у Каспійське море. Саме тому обрано цей район пуску ракет. Тому що не кожна ракета у них йде у напрямку України. Якщо це нові ракети, то це хороша для нас новина. Мова йде про те, що виробництво справді не встигає за їхнім використанням, тому бачимо, що паузи між ударами щоразу збільшуються, можливо, противник хоче виробити певний запас цих ракет, дотисне інші країни, які допомагають отримувати ці запчастини", - зазначив Ігнат.

Спікер додав, що, незважаючи на те, що росія з 2 січня не завдавала масованих ударів по українській інфраструктурі, Сили оборони завжди готові до відбиття повітряного нападу росії.

"Вже минуло начебто чимало днів від того, як противник завдав (удар — ред.) 31 грудня, випустив до 20 ракет по Україні. Потім були нічні атаки дронів — у новорічну ніч 45, з 1-го на 2 січня — 39. Зараз маємо ту тишу по ударах по критичній інфраструктурі, але немає затишшя на Бахмутському напрямку, де йдуть пекельні бої, де обороняються наші захисники", - наголосив він.

Чиновник заявив, що командування розглядає загрозу повітряних атак з білорусі, хоча росія завдає основних ударів зі своєї території та окупованих частин України.

"Це і з окупованої території, з Чорного моря, з території росії - східного та північного напрямків. З білорусі було менше атак, втім, територія білорусі постійно використовується російськими військами для того, щоб проводити там певні маневри, перебування там авіаційного угрупування вкс росії, літаків спеціального призначення, що надають радіолокаційну підтримку і т.д. Загроза завжди залишається, саме з території білорусі полетіла більша частина балістичних ракет на початку агресії - "Іскандери", "Точка-У", ракети С-300, С-400 - це зенітні ракети. Тому загроза така, звісно", - зазначив Юрій Ігнат.

Спікер Повітряних сил прокоментував інформацію про наявність носіїв з десятками російських крилатих ракет у Середземному морі.