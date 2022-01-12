Через вибори зміниться календарний план Верховної Ради
15:09 31 серпень Київ, Україна
На засіданні погоджувальної ради керівників фракцій та груп Ради було прийнято рішення внести зміни до календарного плану Верховної Ради, у зв'язку з майбутніми виборами.
Нардепи два тижні працюватимуть в регіонах
Про це заявив спікер парламенту Дмитро Разумков
в понеділок, 31 серпня.
"На цьому тижні буде розглядатися постанова, вона вже зареєстрована, в середу її розгляне комітет, а Верховна Рада планує розгляд на четвер - зміна календарного плану роботи Верховної Ради. Ми, приймаючи його на минулій сесії, домовлялися, що буде поспіль два тижні роботи в регіонах, пов'язаних з проведенням місцевих виборів ", - зазначив Разумков.
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