Через вибори зміниться календарний план Верховної Ради

На засіданні погоджувальної ради керівників фракцій та груп Ради було прийнято рішення внести зміни до календарного плану Верховної Ради, у зв'язку з майбутніми виборами.

Нардепи два тижні працюватимуть в регіонах

"На цьому тижні буде розглядатися постанова, вона вже зареєстрована, в середу її розгляне комітет, а Верховна Рада планує розгляд на четвер - зміна календарного плану роботи Верховної Ради. Ми, приймаючи його на минулій сесії, домовлялися, що буде поспіль два тижні роботи в регіонах, пов'язаних з проведенням місцевих виборів ", - зазначив Разумков.