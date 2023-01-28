Через пошкодження об'єктів високовольтної мережі зріс дефіцит в енергосистемі

11:22 28 січня Київ, Україна

В Україні поменшало споживання електроенергії, що характерно для вихідних. Але обсяг цього зменшення невеликий, тож дефіцит в енергосистемі залишається значним, повідомляє Укренерго у суботу, 28 січня.

Вказано, що внаслідок атаки російських агресорів 26 січня було завдано суттєвих пошкоджень декільком об'єктам високовольтної мережі. При цьому енергосистема все ще відновлювалася після попередніх серій ворожих ракетних обстрілів, які спричинили пошкодження енергоблоків електростанцій.

В результаті виробництво електроенергії на працюючих електростанціях не може повністю покрити споживання.. Усім обленерго доведено ліміти споживання, які діють протягом доби.

"Найскладніша ситуація в Одеській області через значні пошкодження відновлення планової схеми харчування регіону потребує більше часу, ніж раніше", – зазначили в Укренерго.

Напередодні повідомлялося, що у Росії визнали удар по енергетиці України. Агресорам нібито вдалося вразити всі призначені об'єкти, а отже, і "мети масованого удару досягнуто".