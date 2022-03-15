Ізюм потребує термінової гуманітарної допомоги

13:18 15 березня Київ, Україна

В Ізюмі Харківської області – катастрофа. Місто розрізане навпіл, доступу до гуманітарної допомоги немає. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник ізюмського міського голови Володимир Мацокін.



«Місто Ізюм два тижні в облозі. Без води, без світла, тепла, їжі, ліків, зв'язку. Ситуація нічим не краща за Маріуполь», – пише Мацокін.



Він зазначає, що мерія отримує інформацію про те, що вцілілі під обстрілами помирають від хвороб та відсутності ліків. Ховати померлих нікому, як і надавати медичну допомогу.



«Підвезти гуманітарну допомогу, яка є в достатній кількості, немає можливості. Забрати людей немає можливості. Ворог підступно обстрілює дорогу до Слов'янська, а дорога з Харкова контролюється окупантом. Родзинки на межі», – розповідає заступник мера.



Зараз місто розрізане навпіл і між сторонами немає повідомлення. Мацокін закликає до якнайшвидшої організації гуманітарних коридорів обох частин міста.



«Родзинки потрібні терміново гуманітарні коридори з двох сторін (з боку Харкова та Слов'янська) для доставки гуманітарних вантажів. Родзинки потрібні зелені коридори з двох сторін для евакуації громадян. Я прошу всіх, хто причетний до вирішення цих питань знайти вихід», – додав він.