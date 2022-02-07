Відомий порядок денний спільного засідання ТКГ від 19 травня

11:30 17 травень Київ, Україна

Спільне засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ) в форматі відеоконференції відбудеться 19 травня, а робочі групи зберуться 18 травня, вони мають намір обговорити внутрішні питання безпеки і економіки.



Про це повідомляє українська сторона в Тристоронній контактній групі.



Відзначається, що 19 травня відбудеться відеоконференція спільного засідання Тристоронньої контактної групи.



Оприлюднений також порядок денний майбутніх засідань:



- питання про порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань РФ;



- вдосконалення контрольного механізму;



- імплементація Мінських угод і підсумків Паризького саміту;



- забезпечення безпеки в зоні конфлікту, дотримання режиму припинення вогню;



- продовження розробки плану спільних кроків;



- відновлення роботи КПВВ і відкриття нових в н.п. Золоте і Щастя;



- обмін утримуваними особами;



- повний і безумовний доступ міжнародних організацій на окуповані території;



- відновлення соціально-економічних зв'язків через лінію розмежування.