Відомий порядок денний спільного засідання ТКГ від 19 травня

11:30 17 травень Київ, Україна

Спільне засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ) в форматі відеоконференції відбудеться 19 травня, а робочі групи зберуться 18 травня, вони мають намір обговорити внутрішні питання безпеки і економіки.

Про це повідомляє українська сторона в Тристоронній контактній групі.

Відзначається, що 19 травня відбудеться відеоконференція спільного засідання Тристоронньої контактної групи.

Оприлюднений також порядок денний майбутніх засідань:

- питання про порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань РФ;

- вдосконалення контрольного механізму;

- імплементація Мінських угод і підсумків Паризького саміту;

- забезпечення безпеки в зоні конфлікту, дотримання режиму припинення вогню;

- продовження розробки плану спільних кроків;

- відновлення роботи КПВВ і відкриття нових в н.п. Золоте і Щастя;

- обмін утримуваними особами;

- повний і безумовний доступ міжнародних організацій на окуповані території;

- відновлення соціально-економічних зв'язків через лінію розмежування.
"Зараз тривають консультації на рівні політичних радників, мета яких - повернутися до суворого дотримання сторонами повного і всеосяжного режиму припинення вогню. Міжнародні партнери України підтримують цей напрямок нашої політики", - додала українська сторона в ТКГ.