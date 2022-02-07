Відомий порядок денний спільного засідання ТКГ від 19 травня

Спільне засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ) в форматі відеоконференції відбудеться 19 травня, а робочі групи зберуться 18 травня, вони мають намір обговорити внутрішні питання безпеки і економіки.
Про це повідомляє українська сторона в Тристоронній контактній групі.
Відзначається, що 19 травня відбудеться відеоконференція спільного засідання Тристоронньої контактної групи.
Оприлюднений також порядок денний майбутніх засідань:
- питання про порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань РФ;
- вдосконалення контрольного механізму;
- імплементація Мінських угод і підсумків Паризького саміту;
- забезпечення безпеки в зоні конфлікту, дотримання режиму припинення вогню;
- продовження розробки плану спільних кроків;
- відновлення роботи КПВВ і відкриття нових в н.п. Золоте і Щастя;
- обмін утримуваними особами;
- повний і безумовний доступ міжнародних організацій на окуповані території;
- відновлення соціально-економічних зв'язків через лінію розмежування.
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