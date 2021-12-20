Відома дата засідання ТКГ і основні питання для обговорення

12:02 29 березень Київ, Україна

Засідання ТКГ пройде в плановому форматі: на рівні глав делегацій у форматі відеоконференції відбудеться 31 березня, робочі підгрупи зберуться 30 березня.

Про це повідомляється в Telegram-каналі української делегації в понеділок, 29 березня.

"Чергові засідання Тристоронньої контактної групи в режимі відеоконференцій заплановані за наступним графіком: 31 березня - відеоконференція спільного засідання Тристоронньої контактної групи, 30 березня - відеоконференції робочих груп з безпеки, політичних питань, гуманітарної робочої групи, економічної робочої групи", - сказано в повідомленні.

На порядку денному передбачені такі питання:

- питання про порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань РФ;
- імплементація Мінських угод і підсумків Паризького саміту;
- забезпечення безпеки в зоні конфлікту, дотримання режиму припинення вогню;
- продовження розробки плану спільних кроків;
- відновлення роботи КПВВ і відкриття нових в н.п. Золоте і Щастя; обмін утримуваними особами; повний і безумовний доступ міжнародних організацій;
- відновлення соціально-економічних зв'язків через лінію розмежування.
"В цей час тривають консультації на рівні політичних радників Н4, метою яких є повернення до повного і всеосяжного режиму припинення вогню. За дорученням президента України Володимира Зеленського головнокомандувач Збройних сил України проводить відповідне розслідування за фактом загибелі 26 березня українських військовослужбовців в районі напрямку Шуми. Основні наші зусилля зосереджені на поверненні до суворого дотримання сторонами режиму повного і всеосяжного припинення вогню. Міжнародні партнери України підтримують цей напрямок нашої політики" - відзначили в українській делегації.