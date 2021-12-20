Відома дата засідання ТКГ і основні питання для обговорення

Засідання ТКГ пройде в плановому форматі: на рівні глав делегацій у форматі відеоконференції відбудеться 31 березня, робочі підгрупи зберуться 30 березня.
Про це повідомляється в Telegram-каналі української делегації в понеділок, 29 березня.
"Чергові засідання Тристоронньої контактної групи в режимі відеоконференцій заплановані за наступним графіком: 31 березня - відеоконференція спільного засідання Тристоронньої контактної групи, 30 березня - відеоконференції робочих груп з безпеки, політичних питань, гуманітарної робочої групи, економічної робочої групи", - сказано в повідомленні.
На порядку денному передбачені такі питання:
- питання про порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань РФ;
- імплементація Мінських угод і підсумків Паризького саміту;
- забезпечення безпеки в зоні конфлікту, дотримання режиму припинення вогню;
- продовження розробки плану спільних кроків;
- відновлення роботи КПВВ і відкриття нових в н.п. Золоте і Щастя; обмін утримуваними особами; повний і безумовний доступ міжнародних організацій;
- відновлення соціально-економічних зв'язків через лінію розмежування.
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