Відома дата засідання ТКГ і основні питання для обговорення

12:02 29 березень Київ, Україна

Засідання ТКГ пройде в плановому форматі: на рівні глав делегацій у форматі відеоконференції відбудеться 31 березня, робочі підгрупи зберуться 30 березня.



Про це повідомляється в Telegram-каналі української делегації в понеділок, 29 березня.



"Чергові засідання Тристоронньої контактної групи в режимі відеоконференцій заплановані за наступним графіком: 31 березня - відеоконференція спільного засідання Тристоронньої контактної групи, 30 березня - відеоконференції робочих груп з безпеки, політичних питань, гуманітарної робочої групи, економічної робочої групи", - сказано в повідомленні.



На порядку денному передбачені такі питання:



- питання про порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань РФ;

- імплементація Мінських угод і підсумків Паризького саміту;

- забезпечення безпеки в зоні конфлікту, дотримання режиму припинення вогню;

- продовження розробки плану спільних кроків;

- відновлення роботи КПВВ і відкриття нових в н.п. Золоте і Щастя; обмін утримуваними особами; повний і безумовний доступ міжнародних організацій;

- відновлення соціально-економічних зв'язків через лінію розмежування.