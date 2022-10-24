Ізраїлю потрібно вибрати, з ким він, і почати допомагати Україні - Зеленський

19:28 24 жовтня Київ, Україна

Український лідер закликав Ізраїль визначитися, з ким він, і почати допомагати Україні.



Про це повідомив Зеленський під час виступу перед учасниками Саміту демократії Haaretz.

"Я щиро дякую вам (Ізраїль – ред.) за нагороду Democracy Award, якою ви відзначили нашу боротьбу. Але чи не час і вашій державі вибрати, з ким ви? З демократичним світом, який пліч-о-пліч бореться проти екзистенційної загрози своєму існуванню? Чи з тими, хто заплющує очі на російський терор навіть тоді, коли ціною продовження терору є повна руйнація глобальної безпеки?", - сказав Зеленський.

Зеленський висловив упевненість, що Ізраїль дасть справедливі відповіді на його запитання, оскільки воно не про політику, а про цінності.



Він також нагадав, що низка партнерів уже допомагає або може допомогти захистити українське небо. Але Ізраїля серед цих партнерів немає. Зеленський додав, що Україна зверталася за допомогою до Ізраїлю ще з 2014 року.



Він наголосив, що українці не відмовляться від своєї боротьби, бо хочуть "простих та зрозумілих речей: звільнити свою землю, гарантувати безпеку своєму народу, дати мир українцям".



Президент висловив упевненість, що українці й надалі захищатимуть та захистять Україну та свою свободу, а також спільну свободу всіх демократичних країн.