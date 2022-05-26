Ізраїль заборонив Німеччині постачати Україні свої протитанкові ракети

Ізраїль відхилив прохання Штатів дозволити Берліну постачати Україні протитанкові ракети, що виготовляються в Німеччині за ізраїльськими технологіями та ліцензією.
Про це в середу, 25 травня, повідомив Axios з посиланням на американських та ізраїльських чиновників.
Йдеться про ракети Spike. Вони виробляються у Німеччині на заводі, що належить Ізраїлю. У зв'язку з цим для передачі продукції підприємства третій стороні необхідний дозвіл ізраїльської влади.
Відповідне прохання два тижні тому генеральному директору Міністерства оборони Ізраїлю Аміру Ешелю направив заступник міністра оборони США з політичних справ Колін Кол.
За даними видання, Ешель відкинув запит. Він зазначив, що країна постачатиме Києву лише нелетальну зброю.
Ізраїль, як і США, має суворі правила кінцевих споживачів свого озброєння. Ці правила обмежують можливості покупця передавати озброєння іншій країні без дозволу Ізраїлю.
Багатоцільовий протитанковий ракетний комплекс (ПТРК) Spike-ER призначений для ураження сучасної бронетанкової техніки, у т.ч. оснащений динамічним захистом фортифікаційних споруд, від живої сили противника, малошвидкісних повітряних та надводних цілей у будь-який час доби, у складних метеоумовах на дальності до 8 км.
Spike-ER використовується для озброєння бойових вертольотів, надводних кораблів, розміщення на самохідних шасі різного типу, а також у варіанті, що носиться.
Йдеться про ракети Spike. Вони виробляються у Німеччині на заводі, що належить Ізраїлю. У зв'язку з цим для передачі продукції підприємства третій стороні необхідний дозвіл ізраїльської влади.
Відповідне прохання два тижні тому генеральному директору Міністерства оборони Ізраїлю Аміру Ешелю направив заступник міністра оборони США з політичних справ Колін Кол.
За даними видання, Ешель відкинув запит. Він зазначив, що країна постачатиме Києву лише нелетальну зброю.
Ізраїль, як і США, має суворі правила кінцевих споживачів свого озброєння. Ці правила обмежують можливості покупця передавати озброєння іншій країні без дозволу Ізраїлю.
Багатоцільовий протитанковий ракетний комплекс (ПТРК) Spike-ER призначений для ураження сучасної бронетанкової техніки, у т.ч. оснащений динамічним захистом фортифікаційних споруд, від живої сили противника, малошвидкісних повітряних та надводних цілей у будь-який час доби, у складних метеоумовах на дальності до 8 км.
Spike-ER використовується для озброєння бойових вертольотів, надводних кораблів, розміщення на самохідних шасі різного типу, а також у варіанті, що носиться.
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