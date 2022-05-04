Ізраїль збільшить гуманітарну та військову допомогу Україні

16:37 03 травня Київ, Україна

Уряд Ізраїлю ухвалив рішення про збільшення гуманітарної та військової допомоги Україні після образливих заяв глави російського мзс сергія лаврова.

Про це повідомляє газета "Haaretz".



Видання зазначає, що збільшення допомоги буде "істотним кроком", хоча країна не планує передавати Україні жодного озброєння, яке могло б допомогти ЗСУ проводити операції наступального характеру. Також не планується передавати Україні системи ППО, сучасне озброєння та ударні системи.



Рішення про збільшення гуманітарної та військової допомоги Україні, напевно, стало наслідком охолодження відносин Ізраїлю з кремлем на тлі образливих заяв лаврова, пише Haaretz.



Ізраїльські офіційні особи обурилися докорами лаврова, а міністр закордонних справ Яїр Лапід назвав їх "непрощенними та обурливими".