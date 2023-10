Ізраїль створив гуманітарну зону на півдні Гази

15:09 18 жовтня Київ, Україна

Армія оборони Ізраїлю оголосила про створення гуманітарної зони на півдні Сектору Гази. Цю важливу новину розповсюдило видання The Times of Israel, посилаючись на офіційну заяву підрозділу Міноборони Ізраїлю, відповідального за координацію цивільних питань (COGAT).



У повідомленні заявляється, що ЦАХАЛ закликає жителів Гази евакуюватися на південь анклаву для забезпечення їхньої безпеки. Зокрема, уточнюється, що Аль-Мавасі служитиме місцем, де міжнародна гуманітарна допомога надаватиметься у разі потреби.



The Times of Israel також зазначає, що це рішення було ухвалено після багатоденних переговорів, у яких брали участь Ізраїль, Єгипет, США та інші країни. Створення цієї гуманітарної зони на півдні Сектору Гази має на меті забезпечити безпеку мешканців та полегшити надання гуманітарної допомоги у цьому регіоні.