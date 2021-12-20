Ізраїль закликав Україну закріпити законом визначення антисемітизму

14:59 08 квітень Київ, Україна

Посол Ізраїлю Джоель Ліон закликав уряд України приєднатися до 29 країн, які вже закріпили на законодавчому рівні визначення антисемітизму, розроблене Міжнародним альянсом пам'яті жертв Голокосту (IHRA).



Про це Джоель Ліон заявив у відеозверненні з нагоди дня пам'яті Йом ха-Шоа, розміщеному на сторінці посольства в Фейсбуці.

"Я закликаю український уряд прийняти визначення антисемітизму IHRA. Розуміючи, що таке антисемітизм, ви можете з ним боротися. Але якщо ви не розумієте, що таке антисемітизм, як ви можете з ним боротися?" - підкреслив посол Ізраїлю в Україні.

Йом ха-Шоа - це національний день пам'яті, який відзначається в Ізраїлі як день вшанування пам'яті близько 60 мільйонів євреїв, знищених під час Голокосту в результаті дій Третього рейху та його союзників, а також віддання данини поваги Єврейському руху опору тих часів.



Як повідомлялося, IHRA визначає антисемітизм як певне сприйняття євреїв, яке може виражатися як ненависть до євреїв; риторичні і фізичні прояви антисемітизму, спрямовані на євреїв або неєвреїв і/або їхнє майно, на єврейські громадські установи та релігійні споруди.



За даними Альянсу, відповідну ухвалу закріпили 29 країн. Серед них, зокрема, Канада, Чехія, Франція, Німеччина, Угорщина, Молдова, США і Великобританія.



Останньою країною, яка внесла це визначення, вказана Гватемала - 27 січня 2021 року.