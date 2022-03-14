Ізраїль приєднується до міжнародних санкцій проти Росії

14:04 14 березня Київ, Україна

Ізраїль уперше публічно заявив про приєднання до міжнародних санкцій проти Росії.

"Ізраїль не стане шляхом для обходу санкцій, які Захід запровадив щодо Росії", - заявив глава МЗС Ізраїлю Яїр Лапід.

За словами Лапіда, очолюване ним відомство координує роботу з вироблення позиції щодо санкцій, проте до неї також залучені

Банк Ізраїлю, міністерство фінансів, міністерство економіки, управління аеропортів, міністерство енергетики та інші структури.

"Ця війна має припинитися. Європа знала чимало воєн, і єдине, що вони несуть, це страждання. В останні роки в Європі панував світ, який приніс небачене раніше процвітання. Ізраїль зробить все, що в його силах, щоб допомогти досягти припинення вогню та відновлення миру. Ми діємо разом із нашим великим союзником, Сполученими Штатами, та разом із європейськими партнерами, щоб зупинити трагедію", – заявив Лапід.

Зазначимо, що раніше уряд Ізраїлю дав зрозуміти, що не дозволить використовувати свою територію як притулок для російських олігархів, які потрапили під санкції. Їхнім яхтам було заборонено захід до Ізраїлю, а час стоянки літаків було обмежено 48 годинами.