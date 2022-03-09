Ізраїль прийме до 5 тисяч українських біженців

09:41 09 березень Київ, Україна

Ізраїльська влада оголосила про введення “дихаючої квоти” на прийом 5 тисяч українських біженців.

Міністр внутрішніх справ Ізраїлю Аелет Шакед провела пресконференцію, присвячену політиці щодо іноземців на території Ізраїлю у світлі російсько-української війни.



Шакед повідомила, що зараз в Ізраїлі перебуває 25 тисяч громадян України – здебільшого незаконно.



20 тисячам українців буде представлено легальний статус.



У зв'язку з продовженням бойових дій в Україні Шакед оголосила запровадження "дихаючої квоти" на прийом 5 тисяч українських біженців. В рамках цієї квоти Ізраїль готовий приймати біженців в обмін на громадян України, які залишають Ізраїль.



Біженці не повинні будуть платити заставу - лише давати письмове зобов'язання про те, що вони залишать Ізраїль після закінчення бойових дій. Якщо бойові дії не закінчаться через три місяці, громадянам України дозволять працювати в Ізраїлі.