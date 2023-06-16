Ізраїль надав гуманітарну допомогу Україні після підриву Каховської ГЕС

19:18 12 червня Київ, Україна

Ізраїль надасть Україні гуманітарну підтримку для місцевих жителів районів, які постраждали від підриву російськими силами Каховської ГЕС.



Про це повідомлено в МЗС Ізраїлю, за інформацією порталу Vesty.co.il 12 червня.



Зазначається, що гуманітарна допомога була погоджена з українською владою і надається на їхнє прохання.



У своїй заяві міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен наголосив, що Ізраїль перебуває на боці українського народу і екстрена підтримка спрямована на допомогу у подоланні наслідків, спричинених руйнуванням греблі.



Місцевим мешканцям постраждалих районів буде доставлено 10 тонн продовольства та сотні тисяч літрів питної води.



Повідомляється, що ізраїльське посольство в Україні під керівництвом посла Михайла Бродського візьме на себе забезпечення доставки вантажу до постраждалих районів. Потім волонтери розпочнуть розподіл гуманітарної допомоги.



Продукти харчування будуть придбані в Україні, що сприяє підтримці економіки країни.



Розподіл допомоги розпочнеться вже 13 червня.