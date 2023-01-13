Ізраїль передасть Україні системи розумного сповіщення про дрони та ракети

16:23 13 січня Київ, Україна

Технологія сповіщення про повітряні атаки офіційно передається ізраїльською стороною, уряд країни взяв це питання в роботу і докладніша інформація буде відома за кілька тижнів, заявив надзвичайний та повноважний Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук.



Євген Корнійчук додав, що питання перегляду та збільшення військової допомоги Україні на сьогодні Ізраїлем ще остаточно не вирішено. Він розповів, що 30 грудня відбулася телефонна розмова Беньяміна Нетаньяху з Володимиром Зеленським, у якій Нетаньяху просив Зеленського щодо голосування України за критичну для Ізраїлю резолюцію, пов'язану із кримінальним судом ООН.

"Ця розмова, на жаль, жодних проривів не визначила. Але наш президент довів позицію уряду щодо української формули миру і попросив підтримки Нетаньяху з цього приводу. Вказав на тіснішу військово-технічну співпрацю, подякував за гуманітарну підтримку. У Нетаньяху було прохання, пов'язане з голосуванням ООН щодо критичної для Ізраїлю резолюції, пов'язаної з кримінальним судом ООН, до цієї конвенції Ізраїль не приєднувався, але його намагаються притягнути до відповідальності саме в цій юрисдикції, нічого конкретного. Але Україна в ООН не проголосувала, що влаштовувало ізраїльську сторону, і залишила двері відчиненими для подальших консультацій", - розповів посол.

Він додав, що зараз йде робота з передачі ізраїльських технологій, пов'язаних з розумним оповіщенням щодо ракет і дронів: "Ця технологія офіційно передається ізраїльською стороною, і думаю за певний час ми отримаємо її повністю. Для того, щоб саме по іранських дронах була конкретика, нам потрібно ще кілька тижнів. Уряд тільки розпочав. Їм потрібно приймати рішення через позицію США, як основного стратегічного партнера, інтересів суспільства".