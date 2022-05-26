Ізраїль відхилив запит США на передачу ракет Spike Україні

15:12 26 травня Київ, Україна

Ізраїль відхилив прохання США дозволити Берліну постачати Україні протитанкові ракетні комплекси Spike, вироблені в Німеччині за ізраїльською технологією. Відповідно до виданої Ізраїлем ліцензії він повинен схвалювати передачу ракет третій стороні.

Про це заявили два офіційні представники США та Ізраїлю, пише Axios.

Це питання було обговорено під час візиту генерального директора Міноборони країни Аміра Ешеля до США.



За даними інформаційного порталу, два тижні тому заступник американського міністра оборони з політичних справ Колін Кол попросив Ешеля дозволити передати третій стороні ракети, виготовлені в Німеччині ізраїльським заводом. Влада Ізраїлю відповіла відмовою.



Амір Ешель повідомив американській стороні, що Ізраїль постачатиме Києву лише нелетальне військове обладнання. Axios уточнив, що Єрусалим побоюється застосування ізраїльської зброї проти російських солдатів, оскільки це призведе до «завдання збитків інтересам безпеки Ізраїлю в Сирії».



Видання додало, що минулого тижня міністр оборони Ізраїлю Бені Генц зустрівся у Вашингтоні з американським колегою Ллойдом Остіном та радником президента США з національної безпеки Джейком Салліваном. У ході заходу постачання зброї не обговорювалося. При цьому того ж дня Єрусалим направив українським громадським організаціям та організаціям з надзвичайних ситуацій 500 бронежилетів та дві тисячі шоломів.

Під тиском адміністрації Байдена Ізраїль скоригував свою політику щодо москви і поступово зайняв більш проукраїнську позицію, ніж коли росія розпочала своє вторгнення. Але й досі не постачав до України сучасного озброєння.

На початку травня Ізраїль оголосив про плани збільшити військову та громадянську допомогу Києву після скандальної заяви глави мзс росії сергія лаврова про «єврейську кров Гітлера» та євреїв як «найзапекліших антисемітів». Ізраїльські чиновники вважали, що країні все складніше зберігати нейтралітет через зростання свідчень звірств росії проти мирних жителів України.