Ізраїль визначився з новим послом для України - ним став Михайло Бродський

20:18 22 липня Київ, Україна

Новим послом Ізраїлю в Україні стане колишній пресаташе Посольства Ізраїлю в Росії - Михайло Бродський.

Про це Бродський заявив в Facebook у четвер, 22 липня.



"Уряд Ізраїлю схвалив сьогодні мою кандидатуру на посаду посла в Україні", - написав Бродський.



Як пише breslevnews.net, Бродський, який працює послом Ізраїлю в Казахстані і послом-нерезидентом в Киргизстані, в найближчі тижні приступить до роботи в ролі посла Ізраїлю в Україні. Раніше цей пост займав Джоель Ліон останні три роки.



Відзначимо, що Бродський народився в Санкт-Петербурзі, а 30 років тому іммігрував в Ізраїль. У 2002 році він приступив до роботи в МЗС Ізраїлю. У 2003-2008 роках працював пресаташе Посольства Ізраїлю в Москві і політичним аташе посольства Ізраїлю в Москві з 2006 по 2008 рік.



Крім того, в 2009-2013 роках обіймав посаду директора зі зв'язків з громадськістю посольства Ізраїлю в Лондоні. З 2015 по 2018 рік працював послом Ізраїлю в Казахстані.