Ізраїль може стати посередником між Україною і РФ

Український уряд зробив пропозицію ізраїльському прем'єр-міністру Беньяміну Нетаньяху стати посередником на переговорах Росії та України.
Про це посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук розповів в ефірі телеканалу i24NEWS.
За його словами, у Нетаньяху хороші відносини і з президентом України Володимиром Зеленським, і з його російським колегою Володимиром Путіним.
Напередодні Нетаньяху направив Зеленському відкритого листа, в якому теж виступив за розширення дружби і співпраці.
«Я впевнений, що Ізраїль і Україна продовжать тісно працювати разом, шукати нові шляхи розширення дружби між нашими країнами для подальшого просування кооперації в усіх сферах спільних інтересів», - додав Корнійчук.
Крім того, Нетаньяху подякував президенту України за привітання з 73-м Днем Незалежності країни і додав, що протягом цього періоду Ізраїль пережив «значну трансформацію».
«Я впевнений, що Ізраїль і Україна продовжать тісно працювати разом, шукати нові шляхи розширення дружби між нашими країнами для подальшого просування кооперації в усіх сферах спільних інтересів», - додав Корнійчук.
Крім того, Нетаньяху подякував президенту України за привітання з 73-м Днем Незалежності країни і додав, що протягом цього періоду Ізраїль пережив «значну трансформацію».
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