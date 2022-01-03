Ізраїль може стати посередником між Україною і РФ

12:29 23 квітень Київ, Україна

Український уряд зробив пропозицію ізраїльському прем'єр-міністру Беньяміну Нетаньяху стати посередником на переговорах Росії та України.

Про це посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук розповів в ефірі телеканалу i24NEWS.



За його словами, у Нетаньяху хороші відносини і з президентом України Володимиром Зеленським, і з його російським колегою Володимиром Путіним.

«Я радий заявити, що прем'єр-міністр не сказав "ні". Він сказав, що постарається зробити все, що в його силах. Ми раді, що пан Нетаньяху не відхилив цю місію, а навпаки - він показав свій інтерес і бажання допомогти», - додав Корнійчук.

Напередодні Нетаньяху направив Зеленському відкритого листа, в якому теж виступив за розширення дружби і співпраці.



«Я впевнений, що Ізраїль і Україна продовжать тісно працювати разом, шукати нові шляхи розширення дружби між нашими країнами для подальшого просування кооперації в усіх сферах спільних інтересів», - додав Корнійчук.



Крім того, Нетаньяху подякував президенту України за привітання з 73-м Днем Незалежності країни і додав, що протягом цього періоду Ізраїль пережив «значну трансформацію».