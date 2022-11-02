Чи змінять вибори позицію Ізраїлю щодо України

15:09 02 листопада Київ, Україна

1 листопада Ізраїль достроково обирає склад Кнесета (парламенту) — вп'яте за останні три з половиною роки. З 2019-го в країні не припиняється період політичної нестабільності: після того, як тодішнього прем'єра Беньяміна Нетаньяху звинуватили у хабарництві, шахрайстві та зловживанні владою, прем'єрське крісло переходило до Нафталі Беннета та Яїра Лапіда — нинішнього глави. Тепер же Нетаньяху планує знову повернутися до влади і має на це великі шанси, як свідчать екзит-поли.



Для України ці вибори передусім означають надію на більш рішучу підтримку з боку Ізраїлю у війні з росією. Особливо на тлі залучення росією іранських безпілотників та дронів-камікадзе, а також повідомлень про передачу Іраном росії балістичних ракет. Але поки що сигнали, зокрема, про збройну допомогу від Ізраїлю більш ніж обережні.



Оновлено політичні розклади та пріоритети виборців

Головна інтрига нинішніх виборів — чи вдасться повернутися до прем'єрського крісла Беньяміну Нетаньясі — колишньому прем'єру, лідеру правоконсервативної опозиції та керівнику партії "Лікуд". За підсумками 85% підрахованих голосів, схоже, є перевага на його боці.



Але це ще не означає остаточної перемоги.

"В Ізраїлі прем'єр-міністром стає не глава партії, яка отримала найбільшу кількість місць у парламенті, а той, хто може сформувати коаліцію (мінімум 61 депутат із 120)", - пояснює Самюель Барнай, викладач Єврейського Університету в Єрусалимі та Університеті. ім. Бен Гуріона у Негеві, член Ізраїльської Ради із зовнішніх відносин.

Головний конкурент Нетаньяху - чинний прем'єр і лідер ліберальної партії "Еш Атід" Яїр Лапід. Швидше за все, хтось із них двох отримає доручення від президента Іцхака Герцога на формування уряду. На непростий процес переговорів кандидат має 42 дні, яких, як свідчить досвід попередніх виборів, часто не вистачає, щоб досягти згоди для запуску роботи нового уряду. Коментатори The Washington Post зазначають, що нинішні вибори, ймовірно, не стануть кінцем політичної кризи та надією на стабільність.



Проте явка на виборах лише за пів дня 1 листопада була рекордно високою. Політична нестабільність безпосередньо впливає на ізраїльтян, тому вони прагнуть, щоб уряд нарешті почав функціонувати повноцінно. Як свідчать результати опитування Ізраїльського інституту демократії, найбільше громадяни стурбовані економічними питаннями, зокрема, у своєму виборі політичних кандидатів орієнтуються на обіцянки знизити вартість життя в Ізраїлі.



Ще одна проблема, яка традиційно є важливою для ізраїльського виборця, — врегулювання питань безпеки в контексті конфлікту між Ізраїлем та Палестиною. 2022-й уже став роком із найбільшою кількістю смертей у зв'язку з конфліктом із 2005 року. Хоча Лапід і підтримував визнання Палестинської держави, його уряд продовжував політику виселення палестинців на західному березі річки Йордан. А уряд його попередника Беннета став першим в історії країни, в який потрапила арабська партія РААМ — втім, суперечки між ізраїльтянами та палестинцями не вщухли.



Зовнішньополітичні питання, зокрема, повномасштабна агресія росії проти України, набагато менше турбує ізраїльського виборця. Ілля Куса, експерт з питань міжнародної політики та Близького Сходу "Українського інституту майбутнього", пояснює це тим, що спочатку цю подію сприйняли ізраїльтяни як ту, що "не несе для них безпосередньої загрози", тобто другорядно.