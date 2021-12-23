Зміни у законодавстві про держпідтримку кіно містять загрози українській мові – культурні діячі

Деякі норми законопроекту No6194 "Про внесення змін до деяких законів України про державну підтримку кінематографії в Україні" грубо втручаються у чинне мовне законодавство та обмежують застосування української мови у цій сфері.
Про це йдеться у заяві, оприлюдненій 22 грудня спільнотою "Мова об'єднує" у фейсбуці.
Законопроект ініційований 32 нардепами, більшість із них – з фракції "Слуга народу". 1 грудня документ підтримав профільний комітет із гуманітарної та інформаційної політики.
Загалом проект покликаний вирішити актуальні проблеми кінематографічної галузі і не стосується мови.
Проте, на думку громадських діячів, деякі його норми "грубо втручаються у чинне законодавство та обмежують застосування української мови у кінематографі".
Зокрема, у законопроекті передбачено зміни до статті 3 Закону "Про кінематографію" щодо визначення національних фільмів. Відповідно до них, неігрові національні фільми повністю звільняються від вимог мати основну (базову) версію мовної частини звукового ряду українською мовою, а в ігрових національних фільмах допускатиметься понад 10% іншомовних реплік, а не менше 10%, як зараз.
Про це йдеться у заяві, оприлюдненій 22 грудня спільнотою "Мова об'єднує" у фейсбуці.
Законопроект ініційований 32 нардепами, більшість із них – з фракції "Слуга народу". 1 грудня документ підтримав профільний комітет із гуманітарної та інформаційної політики.
Загалом проект покликаний вирішити актуальні проблеми кінематографічної галузі і не стосується мови.
Проте, на думку громадських діячів, деякі його норми "грубо втручаються у чинне законодавство та обмежують застосування української мови у кінематографі".
Зокрема, у законопроекті передбачено зміни до статті 3 Закону "Про кінематографію" щодо визначення національних фільмів. Відповідно до них, неігрові національні фільми повністю звільняються від вимог мати основну (базову) версію мовної частини звукового ряду українською мовою, а в ігрових національних фільмах допускатиметься понад 10% іншомовних реплік, а не менше 10%, як зараз.
Водночас у законопроекті передбачено можливість надання фільмам національного статусу "заднім числом". А це дає можливість надання цього статусу вже знятим фільмам, які не відповідають національному статусу за критерієм мови.
Чинний закон "Про кінематографію" містить чітку норму, згідно з якою мова в галузі кінематографії регулюється виключно законом "Про забезпечення функціонування української мови як державної" (стаття 6).
В законопроекті, що обговорюється, передбачені зміни в цій статті – мова в галузі кінематографії регулюватиметься не лише законом про мову, а й «іншими законами в частині регулювання демонстрації та розповсюдження фільмів».
На думку експертів, це створить можливість виникнення законодавчих колізій, ігнорування та порушення закону про мову.
Також закон "Про кінематографію" містить ще одну важливу мовну норму: "Поширення державної та інших мов під час поширення та демонстрації фільмів визначаються Законом України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" (стаття 14).
Проте законопроект No6194 цю норму скасовує. Це дозволить телеканалам порушувати закон про мову, а відповідальним владним органам – нарікати на нестачу повноважень.
До того ж у проекті передбачено зміни до Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної"
Чинний закон "Про кінематографію" містить чітку норму, згідно з якою мова в галузі кінематографії регулюється виключно законом "Про забезпечення функціонування української мови як державної" (стаття 6).
В законопроекті, що обговорюється, передбачені зміни в цій статті – мова в галузі кінематографії регулюватиметься не лише законом про мову, а й «іншими законами в частині регулювання демонстрації та розповсюдження фільмів».
На думку експертів, це створить можливість виникнення законодавчих колізій, ігнорування та порушення закону про мову.
Також закон "Про кінематографію" містить ще одну важливу мовну норму: "Поширення державної та інших мов під час поширення та демонстрації фільмів визначаються Законом України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" (стаття 14).
Проте законопроект No6194 цю норму скасовує. Це дозволить телеканалам порушувати закон про мову, а відповідальним владним органам – нарікати на нестачу повноважень.
До того ж у проекті передбачено зміни до Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної"
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