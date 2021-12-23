Зміни у законодавстві про держпідтримку кіно містять загрози українській мові – культурні діячі

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TATIANA TKACHENKO

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Водночас у законопроекті передбачено можливість надання фільмам національного статусу "заднім числом". А це дає можливість надання цього статусу вже знятим фільмам, які не відповідають національному статусу за критерієм мови.Чинний закон "Про кінематографію" містить чітку норму, згідно з якою мова в галузі кінематографії регулюється виключно законом "Про забезпечення функціонування української мови як державної" (стаття 6).В законопроекті, що обговорюється, передбачені зміни в цій статті – мова в галузі кінематографії регулюватиметься не лише законом про мову, а й «іншими законами в частині регулювання демонстрації та розповсюдження фільмів».На думку експертів, це створить можливість виникнення законодавчих колізій, ігнорування та порушення закону про мову.Також закон "Про кінематографію" містить ще одну важливу мовну норму: "Поширення державної та інших мов під час поширення та демонстрації фільмів визначаються Законом України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" (стаття 14).Проте законопроект No6194 цю норму скасовує. Це дозволить телеканалам порушувати закон про мову, а відповідальним владним органам – нарікати на нестачу повноважень.До того ж у проекті передбачено зміни до Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної"