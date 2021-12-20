Изменения в закон о статусе Донбасса могут рассмотреть уже осенью

10:50 15 липень Київ, Україна

Андрій Костін, який представляє інтереси України в політичній підгрупі Тристоронньої контактній групі (ТКГ) в Мінську розповів про те, що зміни в закон про особливий статус Донбасу не викликає серйозних розбіжностей і може бути прийнятий Верховною Радою вже восени поточного року.

Закон про "особливий статус" ОРДЛО на тимчасовій основі вступає в силу після проведення там виборів. Конкретний текст "формули Штайнмайера", який належить ввести в цей закон, Україна погодила восени минулого року.

Представник України в політичній підгрупі Мінської ТКГ, глава комітету ВР з правової політики Андрій Костін розповів, що особливих розбіжностей на переговорах це питання не викликає, справа лише в невеликих технічних нюансах.

Ці правки Рада зможе розглянути на осінній сесії або навіть раніше, якщо буде збиратися на позачергові засідання під час канікул, додав Костін.

Нагадаємо, в кінці червня українська сторона під час засідання ТКГ по врегулюванню ситуації на Донбасі підняла питання повернення окупованих територій Донецької і Луганської областей.