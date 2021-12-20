Зміни в регламенті роботи Кабміну

20:38 29 липень Київ, Україна

Міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов повідомив, що уряд приступив до розробки нового регламенту роботи Кабміну, внесені зміни допоможуть у взаємодію Верховної Ради і Кабінету міністрів.

"Сьогодні на черговому засіданні Кабінету Міністрів України було прийнято зміни до Регламенту Кабінету Міністрів України. Це дуже важливий крок для забезпечення прозорості діяльності уряду в частині співпраці Кабінету Міністрів України з Верховною Радою України та її органами, поліпшення координації роботи Уряду і Парламенту . Ці зміни стосуються запровадження сучасних електронних форм взаємодії і створення ефективної інформаційної комунікації між учасниками законодавчого процесу ", - повідомив Немчінов.

Додамо, що під час брифінгу після засідання уряду Олег Немчінов розповів, що прийняте на засіданні уряду є важливим для галузі державного управління.

"Ми розробляємо нову редакцію регламенту, яку хочемо узгодити з усіма зацікавленими структурами, в першу чергу - з нашими європейськими партнерами щоб вона відповідала вимогам SIGMA. Але ми не можемо зупинятися і не враховувати вимоги часу. Зокрема, ми внесли важливі зміни, що стосуються взаємодії з Верховною Радою, налагодження прозорості процесу взаємодії міністерств та інших центральних органів виконавчої влади з комітетами ВР і з ВР, як державним інститутом, яка проводить законодавчу діяльність ", - сказав Олег Немчінов.

Він зазначив, що прийняття таких змін дозволить вивести взаємодію в прозору площину і моніторити ситуацію з співпрацею профільних комітетів з міністерствами та участі представників уряду в засіданні комітету. Це також дозволить народним депутатам реагувати на потреби, які є зараз.