Зміни у виборчому законодавстві

17:42 16 липень Київ, Україна

Верховна Рада переглянула Виборчий кодекс України, внесено ряд поправок до виборчого законодавства: змінилася форма виборчого бюлетеня, дано визначення поняття "підкуп", введена заборона на агітацію. Відповідний законопроект №3485 парламентарії схвалили в другому читанні, "за" проголосували 308 нардепів.



Як будуть проводитися місцеві вибори?

Законом у Виборчому кодексі України встановлюється, що чергові місцеві вибори проводяться одночасно на всій території країни, за винятком встановлених законом обмежень, а позачергові - у разі дострокового припинення повноважень окремих органів місцевого самоврядування та / або сільських, селищних, міських голів. Позачергові місцеві вибори, проміжні, перші, додаткові вибори можуть проводитися двічі на рік - в останню неділю березня і останню неділю жовтня.





Грошова застава вноситься партією, яка висунула кандидата на пост президента, або особисто кандидатом на пост президента, в безготівковій формі в розмірі 650 місячних мінімальних заробітних плат.

Партія, яка висунула виборчий список кандидатів у депутати, повинна внести заставу в розмірі 1 тис. мінімальних заробітних плат. Заборона на "плюшки" виборцям





Заборонено також надання пільг, переваг, послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерейних білетів, інших матеріальних і нематеріальних активів, у тому числі від імені благодійних організацій, засновниками або членами яких є кандидати, партії, що супроводжується вище згаданими речами. Нова форма бюлетеня .jpg "alt =" фото: Нова форма бюлетеня "width =" 768 "height =" 1025 "/> Закон забороняє проведення передвиборної агітації або надання виборцям, закладам, установам, організаціям грошей, подарункових сертифікатів, продуктів харчування і спиртних напоїв, товарів, які супроводжуються закликами або пропозиціями голосувати або не голосувати за певного кандидата, партію або згадуванням імені кандидата, назви партії, символіки партії.Заборонено також надання пільг, переваг, послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерейних білетів, інших матеріальних і нематеріальних активів, у тому числі від імені благодійних організацій, засновниками або членами яких є кандидати, партії, що супроводжується вище згаданими речами.У виборчому бюлетені в одному ряду, по черзі зліва направо зазначається:

визначений жеребкуванням номер кожної організації партії;

повна назва відповідної організації партії, прізвище, ім'я та по батькові кандидата в депутати, включеного до єдиного виборчого списку під першим номером без вказівки номера;

два квадрата для: порожній квадрат для волевиявлення по організації партії та

квадрат з нанесеним трафаретом для волевиявлення з приводу кандидатів, включених до відповідного

квадрат з нанесеним трафаретом для волевиявлення з приводу кандидатів, включених до відповідного територіальний виборчий список організації партії;

виборчий список з прізвищами, ініціалами всіх кандидатів і їх порядковими номерами трафаретним форматом зверху вниз, за якими вони включені до відповідного територіального виборчого списку організації партії в дві колонки.

Закон вступає в силу з дня, наступного за днем його опублікування. Передбачається, що уряд не пізніше, ніж за 90 днів до дня чергових місцевих виборів 2020 року подасть до ЦВК рішення про визначення Адмінцентр територіальних громад та затвердження територій громад для прийняття ЦВК рішення про призначення перших місцевих виборів.