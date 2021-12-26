Змінено склад Ради нацбезпеки України

18:23 17 серпень Київ, Україна

Указом президента України, внесені зміни до персонального складу РНБО.

Відповідний указ №324 / 2020 глава держави підписав у понеділок, 17 серпня.



Згідно з документом, до складу Ради національної безпеки і оборони України увійшли голова Служби зовнішньої розвідки Валерій Кондратюк, новий глава Нацбанку Кирило Шевченко, віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина, віце-прем'єр-міністр України - міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський.



Цим же указом зі складу РНБО виведено екс-глава Служби зовнішньої розвідки Валерій Євдокимов, колишній віце-прем'єр-міністр Вадим Пристайко і колишній глава НБУ Яків Смолій.