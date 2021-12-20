Обрання запобіжного заходу для Порошенка. Відео

Печерський районний суд Києва сьогодні в середу, 8 липня, продовжив обирати запобіжний захід для п'ятого президента Петра Порошенка.



Як відомо, запобіжний захід суд обирає в справі про можливі порушення при призначенні заступником глави Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочко.



Під Печерським судом вже зібралося не менше тисячі прихильників Петра Порошенка.



Раніше повідомлялося, що колишній президент України Петро Порошенко відмовився давати свідчення в якості підозрюваного у справі про призначення Сергія Семочко першим заступником глави Служби зовнішньої розвідки.