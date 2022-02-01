Виборці з COVID-19 на місцевих виборах зможуть проголосувати вдома - Степанов

12:09 17 вересень Київ, Україна

На місцевих виборах комісія в засобах індивідуального захисту зможе приїхати додому до хворого на коронавірус.

Сьогодні на брифінгу глава МОЗ Максим Степанов запевнив, що виборці з коронавірусом зможуть брати участь у місцевих виборах з дому. Комісія в засобах індивідуального захисту зможе приїхати додому до хворого на коронавірус.



"Звичайно, зможуть, це конституційне право будь-якого громадянина брати участь у виборах. Якщо людина хворіє на COVID-19, вона повинна звернутися до територіальної виборчої комісії до 20:00 останньої п'ятниці перед днем голосування та залишити заяву, що хоче проголосувати вдома у зв'язку з коронавірусною хворобою. В день голосування комісія приїде додому з усіма засобами індивідуального захисту,"- пояснив Степанов.